Диспансеризацию в Татарстане с начала года прошли 448 тысяч жителей — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Татарстане с начала года прошли диспансеризацию 448 тысяч жителей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



— В последнее время действительно стали больше люди следить за своим здоровьем. К нам на диспансеризацию привычно приходит люди пожилого возраста. Но отмечается тенденция — стали приходить и откликнулись на наши призывы люди трудоспособного возраста, — рассказала заместитель главного врача Университетской клиники КФУ.



Записаться на диспансеризацию можно через портал госуслуг, больничные терминалы и кол-центры поликлиник. Для удобства жителей работают мобильные поликлиники.

Профилактические осмотры и диспансеризация взрослого населения входят в комплекс целевых мер в сфере здравоохранения на 2023—2025 годы в Татарстане, который призван увеличить ожидаемую продолжительность жизни в республике.



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Маргарита Головатенко