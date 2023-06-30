Казанца и челнинца осудили за сбор денег у обманутых пенсионеров

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани вынесли приговор 19-летнему жителю столицы Татарстана и 20-летнему челнинцу — их признали виновными в пособничестве телефонным мошенникам, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Молодые люди в апреле этого года работали на мошенников: звонили пенсионерам и представлялись сотрудниками банка, убеждали в необходимости перевести средства на «безопасные» счета. Деньги попадали на счета обвиняемых, основную их часть они переводили организаторам, оставляя себе процент за «работу». Жертвами мошенников стали мужчина из Омска и женщина из Королева — они лишились 1,5 млн рублей.

Казанец признал вину и вернул потерпевшим 1 млн рублей, челнинец все отрицал, у него изъяли 95 тысяч рублей. С учетом роли суд назначил обоим условное наказание: 2 и 2,5 года лишения свободы с испытательными сроками 1,5 и 2 года соответственно. Остальных соучастников ищут.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Двоим 21-летним казанцам недавно предъявили обвинение в мошенничестве, они работали курьерами по стандартной преступной схеме «ваш родственник попал в ДТП». По этой схеме мошенники обманули шесть пожилых казанцев, похитив у них 1 млн рублей. Основную сумму курьеры перечисляли организатору, а 10% оставляли себе в качестве вознаграждения за работу.

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Маргарита Головатенко