В Казани новостройки в среднем дороже «вторичек» на 22%

В Казани средняя цена за квадратный метр на первичном рынке недвижимости составляет 179 тыс. рублей, что на 22% больше, чем цена на «вторичку» — 147,1 тыс. рублей за кв. м, сообщили в «Циан. Аналитика».



В среднем в районах городов «500+» новостройки в среднем дороже «вторички» на 6%; самая большая разница в Московском районе Казани и в Ленинском районе Омска и Астрахани.

Дороже всего (более 200 тыс. рублей) стоят квартиры на «первичке» в Вахитовском и Ново-Савиновском районах Казани, Фрунзенском районе Владивостока и Западном округе Краснодара.

В Татарстане в первом полугодии 2023 года спрос на первичном рынке жилой недвижимости снизился на 19%. В Татарстане зарегистрировано 8 793 договора в долевом участии (ДДУ). При этом если смотреть в разрезе по месяцам, то в мае и июне этого года спрос на новостройки, по сравнению с аналогичными месяцами 2022 года, вырос почти в 2,5 раза.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко