На организатора известной в Татарстане финансовой пирамиды возбудили уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Организатор финансовой пирамиды Life is Good, которая получила распространение в Татарстане, подозревается в легализации денежных средств. Всего в отношении него возбудили 13 уголовных дел, сообщает пресс-служба МВД.

— Противоправная деятельность велась с 2014 года на территории нескольких регионов России. Злоумышленниками были созданы подконтрольные организации с сетью региональных филиалов, которые работали под единым брендом «Лайф из Гуд». Гражданам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жилье, либо получение дохода в размере до 25% годовых, — говорится на сайте министерства.

По данным МВД, от действий предполагаемых злоумышленников пострадали более 18 тысяч человек. Доход от криминального бизнеса фигурантов превысил 15 миллиардов рублей. Из них 158,5 миллиона рублей лидер сообщества легализовал путем приобретения недвижимости на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, считают полицейские.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В марте 2022 года деятельность финансовой пирамиды была пресечена сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Санкт-Петербурга при участии МРУ Росфинмониторинга по СЗФО. Четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а еще пятеро, в том числе и 53-летний организатор сообщества, объявлены в розыск.

В 2021 году холдинг Life is Good был внесен Центробанком в список организаций с признаками финансовой пирамиды. Речь идет о потребительском кооперативе по улучшению качества жизни BestWay («Бест Вей»).

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Айрат Назипов