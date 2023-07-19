Ученые помогут Татарстану в борьбе с засухой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ученые планируют представить в 2024 году усовершенствованные технологии фитомелиорации для борьбы с опустыниванием и деградацией земель для 14 наиболее засушливых регионов России. В их число вошел и Татарстан, пишет ТАСС.

— Территории всех 14 субъектов РФ будут разделены по видам и степени деградации, и по каждой будут даны рекомендации. Мы будем совершенствовать технологии, которые применялись ранее. Например, наш центр выделяет новые генотипы засухоустойчивых растений, которые в засушливых условиях себя уже закалили и достаточно хорошо себя чувствуют, — озвучил планы руководитель центра по борьбе с опустыниванием территорий Федерального научного центра (ФНЦ) агроэкологии РАН Александр Кузенко.

Он подчеркнул, что для борьбы с опустыниванием растений используют такие травы, кустарники, полукустарники, как песчаная акация, джузгун, песчаный овес, с помощью которых пески останавливают и закрепляют. Затем вводят терескен, прутняки, житняки. Эти виды являются кормовыми культурами, которые подходят для питания скота.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей из-за заморозков, суховеев и засухи, ввели режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС действует с 3 июля до особого распоряжения.

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Айрат Назипов