В Татарстане выросло число сделок по купле-продаже жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам июня 2023 года татарстанцы заключили 10 050 сделок по купле-продаже жилья. В мае эта цифра составляла 9 077, следует из данных Управления Росреестра по региону.

В Казани зарегистрировали 33 тысячи договоров, из них 3 139 — с использованием банковской ипотеки (включая земельные участки). Всего в республике за прошлый месяц заключили 9 146 сделок с помощью ипотеки.

За июнь в Татарстане зарегистрировали 9 476 сделок купли-продажи земельных участков. Из них 1 689 — в Казани.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

За май в республике зарегистрировали 8 964 сделки купли-продажи земельных участков. Из них 1 058 — в Казани.

Напомним, за январь — июнь 2023 года Управление Росреестра по Татарстану зарегистрировало более 713 тысяч прав на недвижимость. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Айрат Назипов