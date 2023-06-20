За май татарстанцы заключили 9 тысяч сделок по купле-продаже жилья
По итогам мая в Татарстане было совершено 9 077 сделок по купле-продаже жилья. В апреле эта цифра составляла 10 211, следует из данных Управления Росреестра по региону.
В Казани был зарегистрирован 3 051 договор, из них 2 632 — с использованием банковской ипотеки (включая земельные участки).
Также в республике за прошлый месяц официально зарегистрировали 8 964 сделки купли-продажи земельных участков, из них 1 058 — в Казани.
Всего в Татарстане в мае состоялась 8 093 сделки с применением ипотеки.
Напомним, по итогам февраля татарстанцы совершили более 7,1 тыс. сделок по купле-продаже жилья, тогда как в январе — 5,7 тысячи. Таким образом, за месяц количество сделок увеличилось на 24,3%.
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