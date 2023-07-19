Казань стала одним из лидеров страны по стоимости посуточной аренды жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань попала в тройку лидеров российских городов по стоимости посуточной аренды жилья в стране. Столица Татарстана заняла второе место, уступив лишь Санкт-Петербургу, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса «Суточно.ру».

За одни сутки проживания в съемном жилье в Казани придется заплатить 4,5 тысячи рублей. На 200 рублей выше цена в Санкт-Петербурге. Тройку лидеров замыкает Москва, где средняя стоимость аренды составляет 4,2 тысячи рублей.

Самая низкая средняя цена среди зафиксирована в Челябинске. В среднем турист будет платить 2 200 рублей за сутки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам первого летнего месяца Казань заняла третье место в России по росту средней ставки аренды однокомнатных квартир. В столице Татарстана ставка выросла на 1%, тогда как годовой рост составил 1,7%. По этому показателю Казань обогнала Санкт-Петербург (+1,6%) и Самару (+1,2%). Также в десятку лидеров по месячному росту средних ставок аренды вошли Челябинск (+0,9%), Ростов-на-Дону (+0,7%), Нижний Новгород (+0,5%), Омск (+0,4%), Волгоград, Красноярск и Пермь (+0,3%).

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Айрат Назипов