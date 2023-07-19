В Татарстане увеличат минимальный потребительский бюджет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана планируют утвердить стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по республике за второй квартал 2023 года в размере 22 020 рублей. По сравнению с январем — мартом она вырастет менее чем на один процент, или на 215 рублей, подсчитало «Реальное время».

По отношению ко второму кварталу прошлого года стоимостная величина минимального потребительского бюджета в Татарстане увеличится на 3,4%, или на 720 рублей. В апреле — июне 2022-го показатель составлял 21,3 тысячи рублей.

Проект постановления Кабмина Татарстана об утверждении стоимостной величины минимального потребительского бюджета за апрель — июнь 2023 года подготовило Министерство труда, занятости и социальной защиты. Документ должны подписать в этом квартале.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За первый квартал 2023 года стоимостная величина минимального потребительского бюджета в Татарстане составила 21 805 рублей. В годовом выражении она увеличилась на 2 381 рубль, или на 12,2%.



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Татьяна Демина