В Черемшанском районе Татарстана выявили пять свалок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Черемшанском районе Татарстана инспекторы Юго-Восточного ТУ Минэкологии республики выявили пять свалок, сообщили в министерстве:



в селе Ивашкино площадь захламления составила 200 кв. м, объем свалки 200 куб. м;

в селе Аккиреево выявили две свалки — их общая площадь составила 38 кв. м объем — 19 куб. м;

в селе Черемшан общая площадь выявленных свалок составляет 50 кв. м, объем свалок 15 куб. м.

Исполкому Черемшанского района направили предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства. Свалки необходимо ликвидировать за 60 дней.

В Авиастроительном районе Казани после вмешательства экологов ликвидировали свалку. Складирование отходов выявили на трех земельных участках около СНТ «Чайка». Общая площадь захламления составила 320 кв. м, а объем свалки — 776 куб. м.

Российский экологический оператор (РЭО) зафиксировал рост жалоб на вывоз твердых коммунальных отходов в Татарстане. За год количество обращений увеличилось в 1,5 раза.

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Маргарита Головатенко