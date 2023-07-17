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В Казани после вмешательства экологов ликвидировали свалку площадью 320 «квадратов»

22:23, 17.07.2023
В Казани после вмешательства экологов ликвидировали свалку площадью 320 «квадратов»
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Авиастроительном районе Казани после вмешательства экологов ликвидировали свалку, сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Складирование отходов выявили на трех земельных участках около СНТ «Чайка». Общая площадь захламления составила 320 кв. м, а объем свалки — 776 куб. м.

Собственнику выдали предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки в течение 60 дней. Собственник в установленный срок не устранил нарушения, в связи с чем ЦТУ обратилось с исковым заявлением в Авиастроительный районный суд Казани. Суд в полном объеме удовлетворил требования экологов. На сегодня все свалки полностью ликвидированы.

В Тукаевском районе Татарстана в начале июля ликвидировали свалку площадью 7,8 тысячи «квадратов», объем свалки составил 9,3 кубометра.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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