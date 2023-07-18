В Казани благоустроят бульвар на улице Заря в Советском районе

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На улице Заря в Советском районе Казани благоустроят бульвар, сообщили в мэрии города.



На нем построят спортивную и детскую площадки, проложат тротуары из брусчатки, установят скамейки и подключат освещение. Работы проводятся одновременно с обновлением комплекса дворов по улицам 8 Марта, Заря и Сибирский тракт.

После строительства бульвара зеленая зона вблизи железнодорожных путей станет новым уютным местом в районе.

В Казани площадь, занимаемая парками и скверами, выросла за десятилетие в три раза и достигла 531 га. В 2023 году в Казани реализуются восемь проектов благоустройства общественных пространств. Их них шесть ведутся по федеральному проекту «Формирование современной городской среды».



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Маргарита Головатенко