Площадь общественных пространств Казани выросла в три раза

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани площадь, занимаемая парками и скверами, выросла за десятилетие в три раза и достигла 531 га. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал мэр города Ильсур Метшин.

— Общественные пространства выросли в три раза с 2012 года. Раньше насчитывалось только лишь 174 га парков и скверов. На сегодняшний день площадь парков и скверов превысила уже 531 га, — добавил мэр Казани Ильсур Метшин.

В 2023 году в Казани реализуются восемь проектов благоустройства общественных пространств. Их них шесть ведутся по федеральному проекту «Формирование современной городской среды».



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На сегодняшний день завершен лишь один из объектов — установлена стела «Город трудовой доблести» у Северного вокзала. Работы обошлись в 130 млн рублей.

Работы продолжаются в Саду рыбака, на входной группе парка Горького, на Голубых озерах и так далее. Строится также бульвар по ул. Серова.

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Татьяна Демина