Россиянам перечислили правила безопасного онлайн-шоппинга

При совершении покупок в интернете стоит использовать домашний Wi-Fi, а в его отсутствие — 4G. При этом желательно включать VPN. Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Михаил Сергейчик.

— В идеале для интернет-серфинга и шопинга использовать виртуальную частную сеть (VPN) в качестве персонального интернет-шлюза, — подчеркнул он.

По словам Сергейчика, нельзя переходить по незнакомым ссылкам и начинать переписки в мессенджерах торговых точек, потому что высок шанс столкнуться с мошенниками. А данные карты лучше не хранить на сайте интернет-магазина.

По итогам января, платформа «Авито» по количеству уникальных пользователей обошла интернет-магазин Ozon и международный маркетплейс Wildberries. За месяц сайт «Авито» и мобильное приложение платформы посетили 60,2 миллиона человек по всей России, возрастом старше 12 лет.

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Елизавета Пуншева