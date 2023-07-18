На улице Бондаренко в Казани временно ограничат движение транспорта
В Казани на улице Бондаренко почти на месяц ограничат движение транспорта. Это связано с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей.
Как сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города, с 22 июля по 20 августа будет полностью закрыта проезжая часть в районе дома №10/8.
Напомним, в столице Татарстана частично ограничили передвижение автомобилей по улице Чистопольской. С 23 июня по 15 августа по ул. Чистопольской в районе домов №4 и №10/8, а также в районе дома №6 на ул. Бондаренко и здания №8 на ул. Солдатской полностью закрыли местный проезд и тротуар.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым