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На улице Бондаренко в Казани временно ограничат движение транспорта

11:51, 18.07.2023
На улице Бондаренко в Казани временно ограничат движение транспорта
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Казани на улице Бондаренко почти на месяц ограничат движение транспорта. Это связано с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей.

Как сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города, с 22 июля по 20 августа будет полностью закрыта проезжая часть в районе дома №10/8.

скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru/maps

Напомним, в столице Татарстана частично ограничили передвижение автомобилей по улице Чистопольской. С 23 июня по 15 августа по ул. Чистопольской в районе домов №4 и №10/8, а также в районе дома №6 на ул. Бондаренко и здания №8 на ул. Солдатской полностью закрыли местный проезд и тротуар.

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Айрат Назипов
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