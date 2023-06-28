Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении в России с 2024 года налога на сверхприбыль компаний, сообщает «РИА Новости».



Законопроект внесли в Госдуму 13 июня. Предполагается, что его введение приведет к дополнительным доходам бюджета в размере порядка 300 млрд рублей.

Законопроект «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Налог не коснется компаний, которые были созданы после 2020 года, малого и среднего бизнеса, организаций-плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и угольных.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддерживал принятие в первом чтении законопроекта о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Документ предусматривает однократную уплату такого налога крупными компаниями, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021—2022 годы превысила 1 миллиард рублей.



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Маргарита Головатенко