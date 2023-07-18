Новости недвижимости

06:12 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

В Татарстане по «дачной амнистии» за полгода зарегистрировали около 8,5 тысячи прав

10:33, 18.07.2023 1
В Татарстане по «дачной амнистии» за полгода зарегистрировали около 8,5 тысячи прав
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане по итогам января — июня 2023 года зарегистрировали почти 9 тысяч прав по дачной амнистии — около 3,5 тысячи на земельные участки и свыше 5 тысяч на дома. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления Росреестра по республике Ильнур Хисматуллин.

— По итогам первого полугодия 2023 года на земельные участки по дачной амнистии зарегистрировано порядка 3,5 тысячи прав, на объекты индивидуального жилищного строительства — более 5 тысяч прав, — сообщил он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, «дачная амнистия» в России действует до 1 марта 2031 года. Она позволяет гражданам оформить отдельные объекты недвижимости в упрощенном порядке, без уведомлений о ходе строительства.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина
Недвижимость Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 июл
    Мне вот что интересно. Уже много лет действует дачная амнистия, которая вполне успешно позволяет регистрировать дома. Нигде ничего не взрывается, ярко проблемных ситуаций не создает.
    Так может вообще отменить саму идею разрешений и прочих уведомлений, которые требуют общения с чиновниками? Многоэтажки понятно, что надо.
    Зачем они вообще для частных домов на частных участках? Жизнь же показывает, что не нужно.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также