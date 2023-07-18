В Татарстане по «дачной амнистии» за полгода зарегистрировали около 8,5 тысячи прав

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане по итогам января — июня 2023 года зарегистрировали почти 9 тысяч прав по дачной амнистии — около 3,5 тысячи на земельные участки и свыше 5 тысяч на дома. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления Росреестра по республике Ильнур Хисматуллин.



— По итогам первого полугодия 2023 года на земельные участки по дачной амнистии зарегистрировано порядка 3,5 тысячи прав, на объекты индивидуального жилищного строительства — более 5 тысяч прав, — сообщил он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, «дачная амнистия» в России действует до 1 марта 2031 года. Она позволяет гражданам оформить отдельные объекты недвижимости в упрощенном порядке, без уведомлений о ходе строительства.

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Татьяна Демина