Строительство трассы Алексеевское — Альметьевск в Татарстане обойдется в 102 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Артур Казанцев

Первый этап строительства дороги Алексеевское — Альметьевск, который находится в составе платной трассы Шали (М-7) — Бавлы (М-5), почти завершен. Об этом рассказал глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов.

— Стоимость работ на дороге Алексеевское — Альметьевск составляет 102 миллиарда рублей. Это учитывая те работы, которые ведутся с 2007 года компанией Фоата Комарова — АО «СМП-Нефтегаз». Объект готов на 43%, — передает его слова журналист «Реального времени».

Протяженность дороги составляет 145 км. Проект, который реализуется на условиях государственно-частного партнерства, станет транспортным коридором для растущих грузовых перевозок и будет способствовать развитию транспортных коммуникаций между Казанской и Альметьевской агломерациями, а также Оренбургом. Это позволит обеспечить транзит грузов по новой дорожной инфраструктуре.

realnoevremya.ru/Артур Казанцев

«Реальное время» уже писало о планах властей Татарстана реализовать обновленную программу развития транспортной системы республики. Подробнее о программе, объеме ее финансирования и целях — в материале интернет-газеты.

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Айрат Назипов, Артур Казанцев