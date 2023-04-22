Татарстан разработал новую программу развития транспортной системы республики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана планируют утвердить обновленную программу развития транспортной системы республики. Ее уже подготовило Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Утвердить документ, реализация которого рассчитана до 2027 года включительно, должен Кабмин Татарстана. Подробнее о программе, объеме ее финансирования и целях — в нашем материале.

Почти полтриллиона рублей на реализацию

Действие новой программы развития транспортной системы Татарстана охватит 2022—2027 годы. Включает она восемь подпрограмм, направленных на развитие железнодорожной инфраструктуры, речного транспорта внутренних водных путей и речных портов, воздушного транспорта и аэронавигации, автомобильного, городского электрического транспорта. Пятая подпрограмма — совершенствование, развитие и сохранение сети автодорог, шестая — повышение уровня безопасности транспортной системы, седьмая — совершенствование государственной политики в транспортном комплексе республики и восьмая — энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортной отрасли на 2022—2027 годы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию программы оценили чуть более чем в 453 миллиарда рублей. Например, в 2023 году сумма составит 69,9 миллиарда рублей, из которых 33,35 миллиарда — средства федерального бюджета, а 34,6 миллиарда — республиканского. 106,6 миллиона рублей намерены привлечь из внебюджетных источников и еще почти 1,5 миллиона — из муниципальных дорожных фондов.

Самый большой объем ассигнований указан на уже прошедший 2022 год — 129,9 миллиарда рублей. Чуть меньше, почти 113 миллиардов, на реализацию программы намерены привлечь в следующем году. В 2025-м, по плану, эта сумма должна составить почти 94,3 миллиарда, в 2026-м — почти 23,2 миллиарда, а в 2027-м — 22,8 миллиарда.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Итогами реализации программы должно стать увеличение трех показателей — доли автодорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям,— до 55,34%; удельного веса населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, — до 83%; доли дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, — до 85,3%.

Старые проблемы и новые маршруты

Протяженность дорог общего пользования в пределах Татарстана на начало 2023 года составила 40 362,267 километра. Из них 1 184,463 километра — это трассы федерального значения. К слову, на Татарстан приходится 2,1% от общей протяженности дорог федерального значения России.

Протяженность дорог регионального значения по Татарстану на 1 января текущего года составляет 13 595,504 километра и она постоянно растет. Миндортранс республики указал, что из-за недостаточного финансирования дорожных работ общий объем не осуществленного в нормативные сроки их ремонта на начало 2023 года составил 6 755,61 километра. В итоге доля трасс регионального и межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям, насчитывает 49,69% от общей протяженности региональной сети. «Сохранение существующей дорожной сети Республики Татарстан возможно лишь при кратном увеличении расходов на ремонт автомобильных дорог», — констатировали в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В новой версии программы указаны ключевые дорожные проекты Татарстана в текущей десятилетке. Например, фактически новое направление М-7 — строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов в составе маршрута Казань — Екатеринбург. Трасса, как указывает Миндортранс республики, позволит в несколько раз повысить его пропускную способность и уровень безопасности дорожного движения, а также решить проблему перегруженности и транспортной разобщенности Закамской зоны, где сосредоточены предприятия нефтехимии, нефтепереработки, автомобилестроения и других отраслей.

Указан и, пожалуй, самый глобальный проект — строительство трассы М-12. Миндортранс Татарстана указал в программе, что она имеет уникальное географическое положение и является связующим звеном между создаваемой сетью скоростных дорог в европейской части России (М-11, ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон») с крупнейшими региональными центрами и агломерациями на территории Приволжского федерального округа (Нижний Новгород, Казань, Самара, Чебоксары, Владимир, Саранск, Ульяновск). Для республики она важна и потому, что свяжет крупнейшие ее агломерации — Казанскую и Камскую, а значит, улучшит их транспортную доступность. Кроме того, трасса кратчайшим путем свяжет развивающуюся ОЭЗ «Иннополис» с предприятиями Камского инновационного территориально-производственного кластера.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Еще один проект, прописанный в новой программе, — дорога Алексеевское — Альметьевск в составе платной трассы Шали (М-7) — Бавлы (М-5) протяженностью 145,143 км. Проект, который реализуется на условиях государственно-частного партнерства, станет транспортным коридором для растущих грузовых перевозок и будет способствовать развитию транспортных коммуникаций между Казанской и Альметьевской агломерациями и Оренбургом, обеспечивая транзит грузов по новой дорожной инфраструктуре.

Предыдущую программу приняли 10 лет назад

На сегодняшний день в регионе действует государственная программа «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014—2025 годы», утвержденная постановлением кабмина в декабре 2013-го. Последние изменения в нее вносились в сентябре прошлого года.

Цели, задачи и подпрограммы в целом идентичны. Различаются, конечно же, объемы планируемых к привлечению ассигнований на реализацию программы. Так, на 2014—2025 годы он составил более 681,5 миллиарда рублей. Например, на этот год в прописана сумма 69,5 миллиарда рублей, а в новой версии еще неутвержденного документа чуть больше — 69,9 миллиарда.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В программе на 2014—2025 годы власти прописали больше ожидаемых результатов ее реализации. Так, например, в новой версии нет такого пункта, как сокращение среднего интервала ожидания общественного транспорта. По документу, принятому 10 лет назад, была установлена цель в 8,8 минуты. Нет в обновленной версии и положения о снижении объемов выбросов и сбросов загрязняющих вредных веществ, увеличении уровня развития маршрутной сети городского и внегородского сообщения, а также снижения уровня грузоемкости валового регионального продукта.

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Татьяна Демина