В России экспортную пошлину на нефть повысят до $16,9 за тонну

Экспортная пошлина на нефть в России повысится до $16,9 за тонну с 1 августа этого года, сообщает RT со ссылкой на данные Минфина.



По данным министерства, следует ожидать и повышения на светлые нефтепродукты и масла (до $5,0 за тонну) и темные (до $16,9).

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $15,6.

В России поступления в федеральный бюджет от всей внешнеэкономической деятельности страны в 2023 году снизились в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Самая крупная статья доходов по этому направлению — таможенные пошлины: они составили 486,8 млрд рублей и снизились на 70% к 2022-му, то есть почти на 1,1 триллиона.

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Маргарита Головатенко