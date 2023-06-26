В России доходы бюджета от таможенных пошлин снизились в два раза — на 1,1 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В России поступления в федеральный бюджет от всей внешнеэкономической деятельности страны в 2023 году снизились в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, сообщают «Известия».

Приблизительно за полгода было уплачено 949,7 млрд рублей — это 29% от годового прогноза (3,3 трлн).

Уточняется, что самая крупная статья доходов по этому направлению — таможенные пошлины: они составили 486,8 млрд рублей и снизились на 70% к 2022-му, то есть почти на 1,1 трлн.

Всего по итогам года прогнозируется 2,4 трлн доходов по этим платежам.

Однако в то же время значительный рост показали поступления от соглашений со странами ЕАЭС. Они достигли 432,3 млрд, что на 38% больше показателя прошлого года.



В пресс-службе Минфина газете объяснили, что сокращение доходов от таможенных пошлин связано со снижением цен на нефть и объемов экспорта по некоторым направлениям, при этом поступления от импорта растут по сравнению с 2022-м на фоне восстановления объемов ввоза товаров.



А вот снижение доходов от экспорта относительно 2022-го обусловлено продолжением налогового маневра, а также конъюнктурой сырьевого рынка, добавили в ФТС. Там также добавили, что показатели по импортным платежам превышают цифры прошлого года более чем на 360 млрд рублей.



Дефицит федерального бюджета в январе — мае 2023 года, согласно предварительной оценке Минфина России, составил 3,41 трлн рублей. Объем доходов за указанный период предварительно оценивается в 9,8 трлн рублей, что на 19% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года (в мае 2023 г. +1,2% г/г). В части поступления ключевых ненефтегазовых доходов наблюдается устойчивая положительная динамика.



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Илина Хакимова