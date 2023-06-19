«Уже есть варианты решения»: депутаты Татарстана обещали помочь центру детей-инвалидов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» рассказывало об угрозе закрытия казанского центра для детей с особенностями здоровья «Забота». Социальные проекты пришлось свернуть из-за нехватки финансирования, денег в скором времени может не хватить даже на аренду помещения. Сегодня в центре побывали депутаты Госсовета Татарстана, которые предложили свои варианты решения проблемы.

«Наши дети не останутся на улице»

На встрече президент «Заботы» Надежда Титова озвучила насущные проблемы и подчеркнула важность работы центра. В ответ депутаты отметили, что поддержать организацию в сложное время необходимо.

— Я думаю, что решение обязательно будет принято, уже есть варианты решения. Наши дети не останутся на улице, потому что таким детям с ограниченными возможностями обязательно нужно помогать. Мы сегодня тоже подумаем, чем можно помочь этому фонду, чтобы дети продолжили заниматься в этом заведении. Мы уже не в первый раз здесь бываем, очень хороший центр. 150 детей находятся на обслуживании. Дети постоянно приходят, причем с ними занимаются практически каждый день, 12 видов занятий. Это очень важно, — подчеркнула депутат Госсовета Татарстана Ольга Воронова.

Парламентарий рассказала о предложенных вариантах решения проблемы. Во-первых, Госсовет может начать участвовать в организации благотворительных ярмарок. Такие выставки уже неоднократно помогали центру удержаться «на плаву». Вырученные с них деньги уходили на покупку расходников для занятий или на часть аренды помещения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во-вторых, Воронова сообщила о другом помещении, который центру смогут предоставить безвозмездно. Здание находится на улице Голубятникова.

— Решение проблемы мы здесь видим — надо просто оказать поддержку в предоставлении другого помещения, потому что они находятся в коммерческом помещении и не могут платить большую аренду, — объяснила депутат.

По словам Титовой, сейчас у «Заботы» появилась надежда: «Пока рано говорить о выводах. Все-таки время покажет. У нас есть надежда, есть диалог, который сейчас выстраивается. Мы очень этому рады. Нас слышат. Это очень ценно для нас. Есть конкретное предложение. На улице Голубятникова есть помещение. Я со своей стороны прошу ускорить процесс оформления документов, его передачи. Надеемся, что найдутся средства на ремонт в этом помещении».

«Как это больно бывает, когда семья распадается»

«Забота», региональная общественная организация родителей детей-инвалидов РТ (РООРДИ РТ), существует благодаря выигранным грантам и на средства благотворительности. Занятия с ребятами с ограниченными возможностями проходят в досуговом центре «Мечта» на ул. Айдарова, 6.

Раньше этот центр финансировали партнеры-предприниматели, однако из-за сложной общеэкономической ситуации оказывать такую помощь им стало труднее. «У людей бизнес рушится, им не до благотворительной помощи. К тому же в скором времени закончатся средства с гранта, а новый в этом году выиграть не удалось», — рассказала «Реальному времени» президент организации Надежда Титова.

— Мамочки учатся, дети учатся. Они учатся дружить, учатся общаться. Появляются какие-то совсем другие, родственные связи. Наша семья разрастается, и как это больно бывает, когда семья распадается. Для нас это прям трагедия, — сетует основательница центра.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На работу центра в месяц необходимо минимум 200 тысяч рублей — это аренда, коммуналка и минимальная оплата педагогам. Сотрудниками, по словам Титовой, как правило, являются родители самих детей. В год через «Мечту» проходит более 300 семей с особыми детьми. Для ребят и их мам проводят творческие занятия, консультации психологов и других специалистов.

Кроме того, в рамках центра действует проект «Социальное такси», для работы которого требуется около 80 тысяч рублей в месяц. Благодаря проекту дети-инвалиды и их родители могут бесплатно добираться до медицинских и социальных учреждений.

В год такое такси совершало более 5 тысяч поездок, но в июне финансирование по гранту проекта заканчивается. Сейчас в автопарке три машины, но работает лишь одна. Из-за отсутствия средств одного водителя пришлось уволить, а еще один автомобиль пришел в негодность.

Удается хоть как-то существовать центру благодаря благотворительным ярмаркам. На них представляют поделки подопечных организации. Так, по итогу 4 выставок удалось выручить около 80 тысяч рублей. На эти деньги получится выплатить символические зарплаты педагогам или закрыть часть аренды.

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Елизавета Пуншева