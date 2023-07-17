Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 18 июля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане, в том числе и в Казани, вновь ожидается ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу, гроза ожидается местами днем и вечером во вторник, 18 июля. Порывы ветра могут усиливаться до 15—20 м/с.

Ухудшение погоды прогнозировалось и на понедельник, 17 июля. В Татарстане днем и вечером возможны грозы и сильный ветер порывами до 16—21 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в регионе на этой неделе потеплеет до +28 градусов. Ожидаются также дожди, грозы и сильный ветер.



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Татьяна Демина