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В Казани сегодня до +25 градусов и умеренный дождь

06:20, 17.07.2023
В Казани сегодня до +25 градусов и умеренный дождь
Фото: realnoevremya.ru

В Казани в понедельник, 17 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой и умеренный дождь, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от +22 до +25 градусов, ветер северо-восточный 6—11 м/с, днем местами возможны кратковременные усиления до 16—21 м/с.

В отдельных районах Татарстана днем возможна гроза.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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