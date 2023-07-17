В Казани сегодня до +25 градусов и умеренный дождь

В Казани в понедельник, 17 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой и умеренный дождь, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от +22 до +25 градусов, ветер северо-восточный 6—11 м/с, днем местами возможны кратковременные усиления до 16—21 м/с.

В отдельных районах Татарстана днем возможна гроза.

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Маргарита Головатенко