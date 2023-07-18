Сегодня в Казани дождь, гроза и до +28 градусов

Во вторник, 18 июля, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь и гроза, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +26 до +28 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +23 до +28°С, а на юго-востоке не выше +20..+22°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани северный, северо-восточный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

До +28 градусов в Татарстане прогнозируется и в среду, 19 июля. Ночью в четверг, 20 июля, похолодает до +11... +16 градусов. Днем температуры воздуха не превысят +20... +25°С.



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Татьяна Демина