В Татарстане бытовая преступность снизилась на 8%

За первые полгода в Татарстане зафиксировали 1 094 случаев бытовой преступности. Это на 8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было выявлено 1 189 таких преступлений, приводят в пресс-службе МВД по Татарстану данные операции «Быт».

Во время операции полицейские, работники здравоохранения, органы социальной защиты, члены добровольной народной дружины провели профилактические мероприятия в отношении порядка 1,2 тысячи лиц, регулярно допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Также были проверены 5 тысяч ранее судимых татарстанцев и порядка 1,5 тысячи родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.

— Выявлено 49 преступлений, связанных с причинением гражданам телесных повреждений, в том числе девять по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), восемь по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), десять по ст. 116, 116.1 УК РФ (побои), 22 — по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), — рассказали в МВД.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

К административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои) привлечены 108 лиц.



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Айрат Назипов