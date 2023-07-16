Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло порт Одессы
Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло порт Одессы до истечения соглашения 17 июля. Об этом сообщает «РИА Новости».
Порт под турецким флагом покинуло судно Samsun.
На днях Владимир Путин заявил, что страна может приостановить участие в зерновой сделке. По его словам, российская сторона продлит ее, когда перед ней будут выполнены соответствующие обязательства. Он добавил, что у России есть несколько дней на принятие решения по сделке.
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