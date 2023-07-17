В Казани стали в четыре раза реже устанавливать блокираторы на колеса припаркованных без госномеров машин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — июнь 2023 года в Казани блокираторы установили на колесах 69 автомобилей, припаркованных без госномеров. Это в четыре раза меньше, чем в прошлом году, заявил на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

— В первом полугодии текущего года установлено 69 блокираторов, тогда как в прошлом году их было 269, — рассказал он.

На нарушителей в столице Татарстана возбудили 56 административных дел. В прошлом году из было 23.

Количество поврежденных или похищенных блокираторов в Казани сократилось почти в пять раз — с 24 до пяти случаев, добавил Ильдар Шакиров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, блокираторы на колесах машин, которые стоят на платных муниципальных парковках без номеров, в Казани начали устанавливать в декабре 2021 года. Этим занимаются два сотрудника, чтобы избежать повреждения машин.



Практику планируют распространить на брошенные фуры. Как заявил руководитель исполкома города Рустем Гафаров, в зимнее время они мешают убирать снег с улиц и дорог.



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Татьяна Демина