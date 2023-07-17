В Казани планируют устанавливать блокираторы на колесах брошенных фур

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани планируют устанавливать блокираторы на колесах фур. Об этом на «деловом понедельнике» объявил руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

— Я неоднократно об этом говорил, у нас работа с легковыми автомобилями настроена, но в части грузовых фур здесь по городу проблема есть. Я дал поручение, чтобы нашли и для грузовых автомобилей серьезные блокираторы. Давайте начнем. Потому что сейчас зима впереди, предприятия благоустройства готовятся, они фуры бросают, мы не можем дороги убирать, опять же это трафик машин, — заявил он.

Рустем Гафаров дал месяц для отработки механизма, чтобы «законно устанавливать» на брошенные фуры блокираторы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, блокираторы на колесах машин, которые стоят на платных муниципальных парковках без номеров, в Казани начали устанавливать в декабре 2021 года. Этим занимаются два сотрудника, чтобы избежать повреждения машин.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина