Россиянам озвучили оптимальную сумму страховки при поездке за рубеж

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За первое полугодие 2023 года средняя стоимость оказанной медицинской помощи по полисам путешественников составила $188 на 1 человека по амбулаторным случаям и $2,5 тысячи на человека — по стационарным. Об этом сообщает «Афанасий бизнес» со ссылкой на экспертов.

Эксперты пояснили, что для поездок за пределы России страховая сумма устанавливается в размере, определенном исходя из требований, предъявляемых государством, которое собирается посетить клиент. При этом она не может быть меньше двух миллионов рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Так, например, для стран Шенгена стандартная страховая сумма составляет €30 тысяч. Если курс рубля опустится ниже 66 рулей, ее будет уже недостаточно, и клиентам предложат страховую сумму в размере €35 тысяч. Для территории страхования «Весь мир» минимальная страховая сумма составляет эквивалент $50 тысяч , — подчеркнула заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах» Ольга Купцова.

Напомним, самыми популярными направлениями для приключенческого туризма среди россиян стали Алтай, Дагестан и Северная Осетия. Каждый четвертый россиянин для приключенческого туризма выбирал Алтай, еще 24% — Дагестан.

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Елизавета Пуншева