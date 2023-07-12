Алтай, Дагестан и Северная Осетия стали самыми популярными направлениями для приключенческого туризма

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Самыми популярными направлениями для приключенческого туризма среди россиян стали Алтай, Дагестан и Северная Осетия. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Каждый четвертый россиянин для приключенческого туризма выбирал Алтай, еще 24% — Дагестан. Северную Осетию посетили 10% путешественников. Также в пятерку лидеров вошли Адыгея (9%) и Карелия (7%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— На пять данных регионов суммарно приходится 75% от рассмотренного приключенческого турпотока с марта по июнь этого года, что во многом объясняется сезонностью, — подчеркивают аналитики.

Напомним, на сегодняшний день Татарстан среди регионов России занимает седьмое место по туристическому потоку. По номерному фонду в средствах размещения Татарстан в стране занимает шестое место. Его опережают Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым и Московская область.

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Елизавета Пуншева