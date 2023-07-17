В Казани с начала года за несанкционированную торговлю составили протоколы на 6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала 2023 года в Казани составили 2,3 тысячи административных протоколов на 6 млн рублей за торговлю без разрешения. Такие данные на «деловом понедельнике» озвучил председатель Комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов.



— Совместно с администрациями районов с начала этого года было проведено 213 рейдов по пресечению несанкционированной торговли, в рамках которых за незаконную торговлю составлено 2 300 административных протокола на общую сумму более 6 млн рублей, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кроме того, произведено 25 изъятий имущества. За неоднократные нарушения правил торговли на пятерых человек наложили административный арест.

В июне «Реальное время» писало, что несанкционированная торговля в Казани вновь приобрела глобальные масштабы. По всему городу растут павильоны без каких-либо разрешительных документов. Подробнее — в материале.



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Татьяна Демина