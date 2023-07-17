С начала года грузовые автоперевозки в России подорожали на 38%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России стоимость грузовых перевозок по самым популярным направлениям с начала года выросла на 38%. При этом рост на 10% был зафиксирован за последние три месяца, пишет «Коммерсантъ».

За первые полгода спрос на автомобильные грузоперевозки по России вырос на 61%. Эксперты считают, что рост спроса связан с ускорением процессов импортозамещения и перестройки производственных цепочек.

На международных направлениях спрос увеличился лишь на 30%, в том числе на экспорт — в пределах 3%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Месяц назад правительство России приняло постановление, запрещающее грузоперевозки польскими фурами по территории страны. Но для критически важных товаров сделали исключения. Речь идет о лекарствах, медицинских изделиях и так далее. Ограничения будут действовать до конца года.



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Айрат Назипов