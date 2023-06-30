Правительство России запретило польским фурам перевозить грузы по территории страны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России приняло постановление, запрещающее грузоперевозки польскими фурами по территории страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на Министерство транспорта.

Постановлением введен запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами. Но для критически важных товаров сделали исключения. Речь идет о лекарствах, медицинских изделиях и так далее. Ограничения будут действовать до конца года.

Также запрет не распространяется на перевозки в Калининградскую область «в целях бесперебойного снабжения региона необходимыми товарами».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в прошлом месяце депутаты Государственной думы единогласно приняли решение о необходимости запрета проезда польских фур по территории России, а также лишения возможности заправляться по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза.

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Айрат Назипов