В Нижнекамском районе Татарстана утонул 60-летний мужчина
Днем 16 июля поступило сообщение об обнаружении тела утонувшего 60-летнего мужчины в озере Юртово деревни Ильинка Нижнекамского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Тело мужчины нашли в 5 метрах от берега. На суше остались только его резиновые тапочки.
По предварительным данным, он нарушил правила поведения на воде. Водоем не оборудован для купания.
Напомним, в Зеленодольском районе Татарстана на Волге утонул 69-летний мужчина. Водолазы нашли тело пенсионера спустя 3,5 часа. Его извлекли с глубины 6 метров в 50 метрах от берега и передали полицейским.
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