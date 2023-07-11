В Зеленодольском районе Татарстана утонул 69-летний мужчина

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Зеленодольском районе Татарстана на Волге утонул 69-летний мужчина. Сообщение об инциденте поступило диспетчеру ближе к 16:00, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Водолазы нашли тело пенсионера спустя 3,5 часа. Его извлекли с глубины 6 метров в 50 метрах от берега и передали полицейским.

По данным МЧС, причина происшествия — несоблюдение правил безопасности на водных объектах. Мужчина купался в необорудованном для этого месте.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Сегодня на озере в парке Победы в Казани водолазы подняли тело мужчины, которого искали со вчерашнего дня. У мужчины могли возникнуть судороги или легочный спазм из-за разницы температуры воды и воздуха. На дне озера могли находиться посторонние предметы, которые могли травмировать нырнувшего мужчину.



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Айрат Назипов