Поезда, задержанные из-за ЧП на Крымском мосту, по возможности введутся в расписание

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Поезда, задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту, введут в расписание по возможности. Об этом сообщили в РЖД.

— Поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику. Поезда, задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту, будем по возможности вводить в расписание, — подчеркивается в Telegram-канале компании.

Напомним, на Крымском мосту произошло ЧП, из-за чего на данный момент движение приостановлено. В Минтрансе России сообщили, что повредилось дорожное полотно. При этом, опоры моста не повредились.

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Елизавета Пуншева