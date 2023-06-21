Россия вышла на 4-е место по значимости торговых партнеров Индии

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Товарооборот России и Индии в январе — апреле 2023 года возрос почти в 4 раза — до рекордных $21,8 миллиарда. Теперь Россия вышла на 4-е место с 5-го среди крупнейших торговых партнеров страны, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что за первые 4 месяца текущего года Индия нарастила закупки российских товаров в 4,2 раза — до $20,5 миллиарда. Россия стала вторым по значимости поставщиком товаров.

В марте Россия впервые с конца 1990-х попала в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. Так произошло из-за резкого роста товарооборота между странами: по итогам десяти месяцев 2022—2023 финансового года он составил рекордных 39,8 миллиарда.

В 2021 году данный показатель находился на отметке в $13,1 миллиарда. Отмечается, что Индия экспортировала в Россию товаров на сумму в $2,5 миллиарда и импортировала на 37,3 миллиарда.

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Елизавета Пуншева