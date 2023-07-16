«Тинькофф» введет комиссию за пополнение карты «Мир» через сторонние банкоматы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Банк «Тинькофф» с 31 июля введет комиссию за пополнение карт «Мир» через банкоматы сторонних финансовых компаний. Об этом сообщает ТАСС.

— Из бесплатного лимита пополнений в расчетном периоде будут исключены пополнения карточных счетов с использованием карт «Мир» через банкоматы других банков, не являющихся партнерами банка. При пополнении в указанных банкоматах с использованием карт «Мир» будет взиматься комиссия в соответствии с тарифом расчетной карты, — отмечается в материале банка.

Партнерами «Тинькофф» являются являются МКБ, ВТБ, «Открытие» и »Почта банк».



В марте банк «Тинькофф» временно перестал проводить денежные переводы в Турцию. Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. В связи с этим «Тинькофф» временно не совершает переводы в Турцию.

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Елизавета Пуншева