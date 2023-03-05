«Тинькофф» приостановил денежные переводы в Турцию

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Банк «Тинькофф» временно перестает проводить денежные переводы в Турцию. Об этом сообщили в службе поддержки компании.

— К сожалению, не можем отправить перевод в данную страну, — цитирует ТАСС слова собеседника.

Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом, сообщил собеседник агентства. В связи с этим «Тинькофф» временно не совершает переводы в Турцию.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

3 марта стало известно, что «Тинькофф» приостановил валютные переводы в Грузию. Сейчас банк переводит доллары и евро за границу в ограниченном формате. Американскую валюту можно перевести в некоторые банки Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана. Евро — только в некоторые банки Китая и Узбекистан.

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Елизавета Пуншева