Иностранные доли «Данона» и «Балтики» перешли во временное управление России
Доли АО «Данон Россия» и ООО «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление Росимущества. Соответствующий указа подписал президент страны Владимир Путин.
Под управление Росимущества переводятся 83,3 тысячи обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч акций «Данон Трейд».
В перечень ценных бумаг вошли 98,56% капитала «Балтики», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35 процента — «Хоппи Юнион» и 0,09 процента Carlsberg Deurschland GmbH.
В октябре Danone заявила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов России. Пивоваренный концерн Carlsberg Group в начале марта прошлого года объявил о прекращении инвестиций в Россию, а в конце месяца анонсировал продажу российских активов.
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