«Зенит» и ЦСКА объявили стартовые составы команд на матч за Суперкубок России в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА объявили стартовые составы команд на матч за Суперкубок России в Казани. Игра состоится на «Ак Барс Арене» в 17.00.

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос, Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком, Мантуан, Кассьерра.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Мендес, Мухин, Чалов, Заболотный.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Трофей ведет свою историю с 2003 года и в этом сезоне будет разыгран в двадцать первый раз. «Зенит» и ЦСКА — лидеры по количеству завоеванных Суперкубков. У каждого клуба по семь трофеев. В 2010 и 2012 годах Суперкубок выигрывал казанский «Рубин».

Судить матч будет Сергей Карасёв. Ему ассистируют Игорь Демешко и Алексей Лунёв. Резервным судьей назначили Артема Чистякова. Также в судейскую бригаду вошли Виталий Мешков (VAR), Максим Гаврилин (AVAR) и Николай Левников (инспектор).

Трофей OLIMPBET Суперкубка России уже доставили на стадион «Ак Барс Арена» на лодке. Его сопровождали легендарные футболисты сборной России: Алексей Игонин, Роман Широков, Владимир Габулов, Андрей Аршавин, Евгений Алдонин и Руслан Нигматуллин.

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Айрат Назипов