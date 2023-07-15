Владимир Путин обсудил с президентом ЮАР зерновую сделку и мирную инициативу по Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой. Главы государств обсудили мирную инициативу по Украине и зерновую сделку.

— Владимир Путин подчеркнул, что до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия — ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Более того, главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована, — сообщили в Кремле.

Владимир Путин и Сирил Рамафоза договорились провести отдельную встречу для обстоятельного обмена мнениями по двусторонней и международной повестке дня. Также президент ЮАР проинформировал своего коллегу о подготовке к запланированному на 22-24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС.

Фото: kremlin.ru

Напомним, Владимир Путин заявил, что страна может приостановить участие в зерновой сделке. По его словам, российская сторона продлит ее, когда перед ней будут выполнены соответствующие обязательства. Он добавил, что у России есть несколько дней на принятие решения по сделке.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов