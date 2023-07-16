Сегодня в Казани ожидается до +22 градусов и кратковременный дождь

В воскресенье, 16 июля, в Казани ожидается облачность с прояснениями и кратковременный дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +20 до +22 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +18 до +23°С.

В Казани также ожидается северо-восточный, северный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели установится облачная с прояснениями погода, местами с дождями. Днем ожидается от +19 до +24 градусов.



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Максим Кокунин