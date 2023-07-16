В Татарстане количество разводов за пять месяцев выросло на 6,4%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — май 2023 года в Татарстане зарегистрировали 6 083 развода. Это на 368 расторжений брака, или 6,4%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.

Рост количества разводов по итогам января — мая 2023 года зарегистрировали в большинстве регионов Приволжского федерального округа. Исключения — Оренбургская область (-3,1%), Мордовия (-1,2%) и Чувашия (-1,1%).

Заметнее всего рост числа расторгнутых браков по итогам пяти месяцев среди регионов ПФО оказался в Марий Эл — на 13,9%. Развелись в республике за январь — май 2023 года 1 112 пар.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе количество разводов выросло на 4,2%. За январь — май этого года развелись 48 922 пары — на 1 993 больше, чем за первые пять месяцев 2022 года.

Напомним, в мае этого года в Татарстане зарегистрировали 1 233 развода. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года их количество выросло на 2,8%.



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Татьяна Демина