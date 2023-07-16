Количество зарегистрированных браков в Татарстане идет на убыль

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — май 2023 года в Татарстане брак зарегистрировали 6 348 пар. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось на 192, или на 2,9%, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Снижение числа зарегистрированных браков по итогам пяти месяцев зафиксировали в четырех из 14 регионов Приволжского федерального округа. Помимо Татарстана, это Пермский край (-5,7%), Самарская область (-2%) и Башкирия (-0,6%).

Заметнее всего количество регистраций брака в январе — мае 2023 года среди регионов ПФО выросло в Пензенской области — на 7,5%. Поженились за этот период 1 872 пары.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе за первые пять месяцев 2023 года поженились 45 093 пары. Количество регистраций брака осталось на уровне аналогичного периода прошлого года, когда отношения официально оформили 45 088 пар.

Напомним, в мае 2023 года в Татарстане брак заключили 1 102 пары. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года количество поженившихся выросло на 6,3%. Развелись за последний месяц весны этого года 1 233 пары, что на 2,8% больше, чем в мае 2022-го.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина