За май в Татарстане зарегистрировали 1,1 тысячи браков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За май 2023 года в Татарстане брак зарегистрировали 1 102 пары. Это на 65 союзов, или на 6,3%, больше, чем в аналогичном месяце прошлого года, следует из данных официальной статистики.

По количеству зарегистрированных в мае браков Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе. На втором месте — Башкирия (1 023 союза), на третьем — Нижегородская область (910). Наименьшее число поженившихся пар в мае — в Мордовии (119).

В целом в 14 регионах Приволжского федерального округа за май поженилась 7 431 пара. Количество новых семейных союзов, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, увеличилось на 804, или на 12,1%, подсчитали в Росстате.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рост числа новых браков в конце весны зарегистрировали в большинстве регионов ПФО. Исключение — Марий Эл, где в мае поженились 129 пар, что на 5,1% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Как рассказывала начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабмина Татарстана Гульшат Нигматуллина, за январь — июнь 2023 года в регионе зарегистрировали более 9,2 тысячи браков. Республика на протяжении нескольких лет демонстрирует лучшие и самые низкие в Приволжском федеральном округе показатели по соотношению числа разводов на тысячу браков.

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Татьяна Демина