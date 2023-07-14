Экспорт товаров из Казахстана в Россию вырос на 45%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казахстан нарастил экспорт товаров в Россию на 45% в денежном выражении. С января по май 2023 года он вырос с $2,79 млрд до $4,04 млрд, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные казахстанского Бюро национальной статистики.

Общий товарооборот с Россией за 5 месяцев 2023 года достиг $10,5 млрд ($9,59 в аналогичный период 2022 г.). Доля России в товарообороте Казахстана выросла с 18,6 до 18,8%.

При этом экспорт в страны Евросоюза из Казахстана упал до $13,35 млрд с января по май в 2023 году по сравнению с $14,77 млрд в аналогичный период прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В апреле Евросоюз не выявил случаев нарушения Казахстаном санкционного режима против России. Как говорил посол ЕС по санкционной политике Дэвид О'Салливан, если такие случаи будут выявлены и доказаны, Евросоюз будет работать вместе с казахстанскими партнерами в поиске решения данного вопроса.

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Айрат Назипов