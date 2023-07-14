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ЦИК Татарстана рассмотрел вопросы подготовки к Единому дню голосования

16:16, 14.07.2023
ЦИК Татарстана рассмотрел вопросы подготовки к Единому дню голосования
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Центризбирком Татарстана на заседании 14 июля рассмотрел вопросы подготовки к Единому дню голосования. Данные по выдвижению кандидатов в муниципальные депутаты озвучил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.

Замещению в Татарстане подлежит 161 депутатский мандат. На сегодняшний день процедуру выдвижения прошли 162 кандидата:

  • 83 — в порядке самовыдвижения;
  • 38 — от партии «Единая Россия»;
  • 24 — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»;
  • 12 — от партии ЛДПР;
  • 5 — от партии «Новые люди».

Выдвижение будет продолжаться еще более двух недель и завершится 31 июля.

Единый день голосования по всей России пройдет 10 сентября. В 24 регионах страны применят дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан Центральная избирательная комиссия РТ

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