ЦИК Татарстана рассмотрел вопросы подготовки к Единому дню голосования
Центризбирком Татарстана на заседании 14 июля рассмотрел вопросы подготовки к Единому дню голосования. Данные по выдвижению кандидатов в муниципальные депутаты озвучил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.
Замещению в Татарстане подлежит 161 депутатский мандат. На сегодняшний день процедуру выдвижения прошли 162 кандидата:
- 83 — в порядке самовыдвижения;
- 38 — от партии «Единая Россия»;
- 24 — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»;
- 12 — от партии ЛДПР;
- 5 — от партии «Новые люди».
Выдвижение будет продолжаться еще более двух недель и завершится 31 июля.
Единый день голосования по всей России пройдет 10 сентября. В 24 регионах страны применят дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
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