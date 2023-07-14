В Авиастроительном районе Казани трамвайный вагон сошел с рельсов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На ул. Трамвайной, 16 в Авиастроительном районе Казани сошел с рельсов вагон трамвая №1, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Причиной послужил износ рельс и температурный перепад — рельсы построили в 1996 году. На месте работает путевая служба наземного транспорта. В связи с этим временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 6.

UPD: движение трамвайных маршрутов восстановлено.



В «Метроэлектротрансе» напомнили, что на балансе предприятия находится 132 км трамвайных путей, из которых с предельным износом — 70 км:

— Ежедневно сотрудники службы путевого хозяйства наземного транспорта поддерживают пути в нормативном состоянии, тем не менее остаются участки, которые требуют капитальных вложений, а это более чем 4,5 млрд рублей.

В июне в Казани на пересечении ул. Зорге — Габишева в сторону 9-го микрорайона с рельсов сошел вагон трамвая №4. Причиной происшествия тоже стал износ путей.



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Маргарита Головатенко